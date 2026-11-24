В Магнитогорске завершено расследование уголовного дела о работе нелегальных покерных клубов. Перед судом предстанут четверо местных жителей в возрасте от 38 до 41 года. Их обвиняют в организации азартных игр за пределами разрешенных игорных зон в составе преступной группы, сообщили в СУ СК России по Челябинской области.

По версии следствия, с июня 2025 года по апрель 2026 года пятеро мужчин устраивали платные покерные игры в нежилых помещениях на улице Наумкина и в поселке Супряк. Участники принимали денежные ставки и использовали специальное игровое оборудование, рассчитывая получать постоянный доход от незаконной деятельности.

Работу подпольных заведений пресекли сотрудники регионального управления ФСБ. Задержание предполагаемых организаторов проходило при силовой поддержке Росгвардии. В рамках расследования следователи арестовали имущество одного из фигурантов, включая автомобиль Lexus стоимостью более 5,2 миллиона рублей.

Материалы дела в отношении четверых обвиняемых направлены в суд для рассмотрения по существу. Пятый предполагаемый участник группы, 48-летний мужчина, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Производство в отношении него выделено в отдельное уголовное дело.