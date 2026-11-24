В Челябинске врачи ГКБ № 1 удалили камень трехлетней пациентке без разрезов и проколов. Об этом сообщили в областном Минздраве.

Мама девочки обратилась к врачам с жалобами на кровь в моче и редкое мочеиспускание. Обследование выявило камень размером больше одного сантиметра.

Операцию провели малоинвазивно, через естественные мочевыводящие пути. Сначала врачи установили стент, чтобы расширить мочеточник. Затем камень раздробили тулиевым волоконным лазером. Аппарат оснащён искусственным интеллектом, который распознает ткани и предотвращает повреждения. Лазер измельчает камень до состояния песка, и тот выходит естественным путем.

Операция заняла полтора часа. Девочка чувствует себя хорошо, ее выписали домой под наблюдение медиков.