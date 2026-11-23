В Троицком районе Челябинской области произошла авария, в которой травмы получили шесть человек. Среди пострадавших — двое маленьких детей. ДТП случилось 22 ноября около 16:00 на трассе Троицк — Степное. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 74-летний водитель УАЗа при повороте налево на нерегулируемом перекрёстке не пропустил встречную Škoda Octavia. В результате автомобили столкнулись на 13-м километре дороги.

Водитель отечественного внедорожника и его пассажирка получили травмы, им назначили амбулаторное лечение. В иномарке пострадали четыре человека, включая детей трех и семи лет.

Как отметили в полиции, избежать тяжёлых последствий помогли ремни безопасности и детские удерживающие устройства, которыми пользовались пассажиры Škoda. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства происшествия.