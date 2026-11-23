В Челябинске из-за повреждения теплоэнергетического оборудования на ТЭЦ ЧМК без отопления остались более нескольких сотен многоквартирных и частных домов, а также ряда социальных объектов в северной части Металлургического района. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ региона.

Авария произошла в 04:30. Восстановительные работы ведут специалисты «Мечел-Энерго», МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» и компании «УСТЭК-Челябинск». Сроки восстановления теплоснабжения уточняются. Дополнительную информацию опубликуют по мере поступления подтвержденных данных.

По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера на место происшествия выехали глава Челябинска Алексей Лошкин и заместитель председателя правительства региона — министр ЖКХ Юрий Подшивалов. Под руководством главы города проходит заседание оперативного штаба.