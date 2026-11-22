В Челябинске девочка-подросток напала на женщину в городских термах. Об этом сообщает «АЧН» со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел у гардероба комплекса и попал на видео. По словам очевидцев, молодые люди были пьяны и вели себя вызывающе: громко кричали и выражались нецензурно.

На замечания других посетителей очереди вести себя тише одна из девушек отреагировала грубым отказом. Когда подростки направились к выходу, конфликт обострился. Девушка продолжила оскорблять окружающих и вызывала посетителей на драку. В итоге её агрессия вылилась на женщину, которая ранее сделала компании замечание. По словам очевидцев, школьница набросилась на пострадавшую: она кусала, била и царапала ее, а в ходе потасовки вырвала из уха золотую серьгу. На фотографиях с места происшествия на руках и шее женщины зафиксированы гематомы и ссадины.

В данный момент сотрудники полиции устанавливают участников конфликта. В ГУ МВД России по региону информацию о проведении проверки chel.aif.ru подтвердили.