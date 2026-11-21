В госавтоинспекции Магнитогорска выявлен факт использования запрещённого специального технического устройства для сдачи теоретического экзамена. Как сообщает пресс-служба регионального полицейского главка, 25-летний молодой человек, сдавая теоретический экзамен после лишения прав на управление транспортным средством , при себе имел специальное электронное устройство для скрытой передачи информации.

«Устройство было обнаружено старшим государственным инспектором в экзаменационном классе — оно находилось под одеждой мужчины. В результате нарушитель был отстранен от процедуры сдачи теоретического экзамена. Сотрудники полиции провели досмотр гражданина и изъяли запрещённое техническое устройство, гражданина доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств и установления всех участников преступной цепочки (сообщества)», — говорится в сообщении.

В соответствии с законодательством мужчина отстранен от сдачи теоретического экзамена сроком на один год.

Госавтоинспекция обращает внимание, что в Сети активно распространяется реклама так называемых «гаджетов для гарантированной сдачи» экзамена. Приобретение и применение подобных устройств — уголовно наказуемое деяние, предусмотренное статьёй 138.1 УК РФ «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Использование таких средств влечёт серьёзную ответственность.