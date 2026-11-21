77-летней жительнице Златоуста в интернет-мессенджере позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы доставки. Под предлогом получения посылки он выманил у пенсионерки код из СМС-сообщения. Сразу после с ней связались злоумышленники, выдавшие себя за представителей службы безопасности Роскомнадзора и ФСБ. Как сообщает пресс-служба регионального полицейского главка, они запугали женщину, якобы от её имени оформлена финансовая доверенность и средства вот-вот переведут гражданину недружественного государства. Чтобы «спасти» накопления, аферисты потребовали срочно обналичить вклады и ждать дальнейших инструкций.

«Ключевую роль в предотвращении хищения сыграл защитный механизм банковской организации. Вместо моментальной выдачи крупной суммы клиенту применили "период охлаждения" — отсрочку в три дня. Эта пауза позволила женщине перевести дух, критически осмыслить происходящее и по характерным словам-«маркерам» распознать в собеседниках мошенников», — говорится в сообщении.

Правоохранители призывают жителей быть внимательными и напоминают о словах-«маркерах», которые выдают злоумышленников: «сохранить» или «спасти» деньги; «задекларировать» средства; «перевести деньги на безопасный счет».