В текущем году количество фактов оборота поддельных денежных билетов Банка России увеличилось на 2% — до 48 случаев. Мониторинг оперативной обстановки в регионе показал, что в основном сбыт поддельных денежных билетов Банка России приходится на купюры номиналом 5000, 2000 и 1000 рублей. Как сообщает пресс-служба регионального полицейского главка, поддельные купюры выявляются кредитными организациями при инкассации денежных средств, в отдельных случаях — самостоятельно гражданами и в магазинах.

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области уведомляет граждан: при возникновении сомнений в подлинности купюры необходимо обратиться в ближайшее отделение полиции и написать заявление, указав, где, когда и при каких обстоятельствах была получена купюра.

«Ни в коем случае нельзя сбывать поддельный денежный знак, так как это уголовно наказуемое деяние (ч. 1 ст. 186 УК РФ — до 8 лет лишения свободы). Санкции за совершение преступлений в сфере оборота поддельных денежных знаков предусматривают уголовную ответственность в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет», — говорится в сообщении.

Для определения подлинности на банкноте необходимо проверить не менее трёх защитных признаков. По информации полиции, одними из основных защитных признаков денежных купюр достоинством 5000 рублей являются:

- в бумагу введена ныряющая защитная нить: её отдельные участки выходят на поверхность в виде блестящих перламутровых прямоугольников, образующих пунктирную линию;

- на просвет защитная нить имеет вид ровной тёмной полоски со светлыми числами 5000;

- на ощупь текст «Билет Банка России» и штрихи по краям банкноты имеют повышенный рельеф (тиснение);

- при наклоне банкноты герб города Хабаровска меняет цвет с тёмно-зелёного на золотисто-зелёный;

- при просмотре на свет проявляются водяные знаки.