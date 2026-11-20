В Челябинске возле Шершнёвского кладбища, рядом с храмом Всех Святых, торжественно открыли новую стелу «Плиты чести». Она дополнила мемориальный комплекс «Добровольцам. Участникам русской весны», сообщили в правительстве региона.

Почтить память погибших бойцов пришли ветераны, участники СВО, их родные, депутаты и местные жители. На церемонии прозвучал гимн России, прошла минута молчания и прозвучали оружейные залпы.

«Это событие — важный вклад в сохранение памяти о героях, которые с честью и мужеством защищали нашу Родину», — подчеркнул участник СВО, депутат Законодательного Собрания Челябинской области Александр Казаков.