В Пластовском муниципальном округе Челябинской области председатель собрания депутатов Арман Сакенбаев внесён в федеральный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия за коррупционное правонарушение. Запись об этом появилась в государственной системе «Госслужба». Основанием для внесения в реестр стало совершение коррупционного правонарушения. Детали его официально не раскрываются.

До избрания в депутатский корпус в сентябре 2023 года Сакенбаев 25 лет прослужил в органах прокуратуры. В мае 2024 года он возглавил Собрание депутатов в Пласте. Помимо руководства представительным органом, Арман Сакенбаев возглавлял местную фракцию партии «Единая Россия».

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