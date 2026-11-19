Власти Челябинской области уменьшили бюджетное финансирование регионального агентства развития креативных индустрий на 2026 год. Размер имущественного взноса сократили на 25 миллионов рублей — со 108,4 до 83,4 миллиона. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Изменения затронули порядок предоставления субсидии, утвержденный в феврале этого года. Распределение средств по-прежнему находится в ведении областного Министерства экономического развития.

Несмотря на сокращение финансирования, количество запланированных мероприятий по продвижению креативного сектора увеличили с пяти до шести. При этом требования к проведению образовательных и деловых встреч остались прежними: агентство должно организовать не менее шести форумов, конференций и круглых столов.

Также до конца 2026 года адресную поддержку должны получить как минимум 60 представителей креативных индустрий. Вместе с тем из перечня обязательных результатов работы агентства исключили субсидирование проектов организаций кинематографии.