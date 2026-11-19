В Челябинской области началась плановая проверка скотомогильников — специальных объектов для захоронения останков животных. Всего в регионе насчитывается 52 таких участка. Специалисты Россельхознадзора обследуют их дважды в год, чтобы предотвратить распространение инфекций и загрязнение окружающей среды.

Инспекторы уже осмотрели половину объектов, расположенных в нескольких муниципалитетах Южного Урала. Особое внимание уделяют состоянию ограждений, наличию предупреждающих табличек, исправности ворот и надежности замков на биотермических ямах.

На отдельных скотомогильниках обнаружили небольшие нарушения, которые устранили прямо во время проверок. В частности, специалисты восстановили поврежденные указатели и установили недостающие замки. При этом на захоронениях животных, зараженных сибирской язвой, нарушений не выявлено.

С сентября 2024 года строительство новых скотомогильников в России запрещено. Использовать ранее созданные объекты для уничтожения умеренно опасных биологических отходов разрешается до 2030 года. Исключение составляют сибиреязвенные захоронения, которые необходимо содержать постоянно. Возбудитель опасной инфекции способен сохраняться в почве более ста лет.