В Челябинске продолжается масштабная уборка улиц после прошедшего снегопада. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, расчищая дороги, тротуары и остановки общественного транспорта. Об этом сообщили в мэрии.

Минувшей ночью последствия непогоды устраняли 103 единицы спецтехники и 150 рабочих. Днем количество задействованных машин увеличили до 124, а численность дорожных рабочих — до 392 человек.

Специалисты убирают снег с проезжей части и пешеходных зон, очищают участки вдоль бордюров. Особое внимание уделяется потенциально опасным местам: перекрестки, спуски и подъемы обрабатывают противогололедными материалами.

Городские службы призывают автомобилистов соблюдать осторожность и учитывать состояние дорожного покрытия. Пешеходам рекомендуют выбирать нескользящую обувь, подходящую для зимней погоды.