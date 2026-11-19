В Челябинской области собрания собственников жилья могут перевести в онлайн-формат. Об этом сообщает «Вечерний Челябинск» со ссылкой на замдиректора департамента развития ЖКХ Минстроя России Дмитрия Нифонтова.

На форуме «Трансформация сферы жилищно-коммунального хозяйства в Челябинской области» замдиректора департамента развития ЖКХ Минстроя России Дмитрий Нифонтов рассказал, зачем это нужно и какие есть альтернативы. По его словам, Минстрой намерен сделать электронные собрания единственным вариантом для домов с 30 и более квартирами. Главная причина — фальсификации.

Нифонтов отметил, что бумажные протоколы часто подделывают, а электронное голосование через ГИС ЖКХ позволяет идентифицировать каждого участника и исключить подделку голоса. Электронные голосования лучше соответствуют современному ритму жизни. Собственники часто не живут в своих помещениях и не могут прийти на оффлайн собрание. Законопроект уже разработан депутатами Госдумы, но сроки его принятия под вопросом. Обсуждение длится 1,5 года.

Главной проблемой остаётся то, что собственники не готовы к поголовному переходу в онлайн. На форуме представители управляющих компаний пообещали Минстрою полный провал по собраниям. По их словам, огромный процент собственников боится информационных систем. Многие не хотят заводить компьютер и менять кнопочный телефон.

В Минстрое уточнили, что системы надежны и утечек данных из ГИС ЖКХ не фиксировалось, но заставить человека купить компьютер нельзя. Для тех, кто не готов перейти в онлайн, разрабатывают запасные возможности — подавать протоколы через МФЦ или городскую администрацию. Есть и другой вариант — снизить кворум. Но, по словам Нифонтова, это риск нарушения прав собственников.