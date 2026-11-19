В деревне Буланцы Аргаяшского района Челябинской области при пожаре погиб 65-летний мужчина. Об этом сообщили в МЧС России.

По данным ведомства, трагедия случилась в ночь на 19 ноября на улице 8 Марта. К моменту прибытия первых подразделений пламя охватило одноэтажный дом и надворные постройки. Пламя распространилось на площади 200 квадратных метров. Тело погибшего нашли при тушении.

К борьбе с огнём привлекались подразделения МЧС России и областной противопожарной службы: 13 человек и пять единиц техники. Предварительная причина ЧП — перекал печи.