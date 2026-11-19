Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ракетных войск и артиллерии.

«В этот день мы чествуем отважных воинов, которые обеспечивают ударную мощь нашей армии, успешно решают важнейшие боевые задачи. Сегодня в ходе специальной военной операции наши ракетчики и артиллеристы умножают славу российского оружия и приближают долгожданную победу», — отметил глава региона.

Текслер поблагодарил южноуральских бойцов за самоотверженный ратный труд, высокий профессионализм, верность долгу и присяге. По его словам, их сила духа, стойкость и любовь к Родине — достойный пример для земляков.

«Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых достижений на благо Отечества!» — пожелал губернатор.