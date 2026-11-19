В Каргапольском районе Курганской области бывшему руководителю детской спортивной школы изменили основание увольнения после выявления коррупционного нарушения. Мужчина фиктивно оформил родственника на работу и присваивал начисляемую ему зарплату. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Как установила прокурорская проверка, директор воспользовался служебными полномочиями, чтобы трудоустроить близкого человека на должность специалиста. При этом заработную плату за несуществующего работника получал сам руководитель. По данному факту в отношении него уже вынесен обвинительный приговор.

Несмотря на выявленные нарушения, мужчина первоначально покинул должность по собственному желанию. Прокуратура сочла такую формулировку увольнения неправомерной и обратилась в суд с требованием изменить ее.

Суд поддержал позицию надзорного ведомства. Теперь официальным основанием прекращения трудовых отношений стала утрата доверия в соответствии с антикоррупционными положениями Трудового кодекса РФ.