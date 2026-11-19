Магнитогорский металлургический комбинат обеспечит металлом выпуск новой памятной монеты Банка России номиналом 10 рублей, посвященной Лысьве - городу, где работает входящий в Группу ММК Лысьвенский металлургический завод (ММК-ЛМЗ). Выход денежного знака в серии «Города трудовой доблести» запланирован на 2028 год, тираж составит миллион экземпляров.

Выбор Лысьвы для памятной серии напрямую связан с историей ММК-ЛМЗ. В годы Великой Отечественной войны завод был единственным в Советском Союзе производителем солдатских стальных шлемов СШ-40, предприятие выпустило для фронта более 10 миллионов касок. Также здесь собирали снаряды, взрыватели и корпуса авиационных бомб. В сентябре 2021 года указом Президента РФ Владимира Путина Лысьве присвоили почетное звание «Город трудовой доблести», а в декабре 2025 года - открыли одноименную стелу.

ММК является единственным в России поставщиком специального металла для чеканки циркуляционных монет. Ежемесячно комбинат отгружает 250 тонн такой продукции (около 3 тысяч тонн в год), из которых 90 тонн ежегодно направляется на изготовление десятирублевых монет. Технологию производства специальной ленты толщиной 1,81 мм для «десяток» на ММК разработали в 2012 году.

Холоднокатаный прокат для будущих монет выпускают в листопрокатном цехе № 8. После прокатки лента проходит четырехсуточный рекристаллизационный отжиг, который восстанавливает микроструктуру металла. Затем следует обработка на дрессировочном стане для получения глянцевой поверхности, обязательная проверка на соответствие механическим свойствам, промасливание и резка. Далее специальный прокат для монет отправляют на Калужский завод обработки цветных металлов для плакирования - покрытия латунным сплавом золотистого цвета.

Помимо десятирублёвок из более тонкой металлической ленты ММК изготавливают монеты номиналом один, два и пять рублей.