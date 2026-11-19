В Ашинском районе Челябинской области запустили новое телеком-оборудование. В результате проведённых работ специалисты МегаФона обеспечили уверенный 4G-сигнал более чем для 26 тысяч жителей города Аша, а максимальная скорость передачи данных при этом достигла 80 Мбит/с.

Для абонентов расширена зона покрытия на улице Чехова, вблизи важных социальных учреждений. Помимо этого, более стабильный сигнал стал доступен на улице Самарской. В этих локациях можно комфортно решать рабочие вопросы дистанционно, связываться с близкими, а также пользоваться развлекательными сервисами. Максимальная скорость передачи данных при этом может составлять до 80 Мбит/с.

«Ашинский район является одним из самых крупных по численности населения в Челябинской области. Чтобы каждый из жителей этой территории мог пользоваться самыми современными цифровыми технологиями, мы запускаем новые базовые станции и модернизируем уже существующую инфраструктуру. Благодаря скоростному мобильному интернету наши абоненты могут оперативно пользоваться возможностями искусственного интеллекта, получать цифровые услуги и применять систему „умный дом“», — добавил директор МегаФона в Челябинской области Геннадий Жуков.

Ранее оператор запустил отечественные базовые станции в городах Бакал и Карабаш на Южном Урале. В общей сложности инженеры построили и модернизировали уже более 150 телеком-объектов в регионе.