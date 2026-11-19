Многодетные семьи смогут подтверждать свои льготы с помощью QR-кодов в приложении Макс. Об этом сообщили в региональном Соцфонде.

Коды формируются на основе Цифрового ID — защищённого электронного документа. Его можно использовать наравне с бумажным удостоверением. QR-код пригодится при бесплатном или льготном посещении музеев и культурных мероприятий, для скидок в магазинах, льготного проезда и получения социальных услуг.

Чтобы получить код, нужно оформить цифровое льготное удостоверение на Госуслугах. Для этого нужна подтвержденная учетная запись. В разделе «Семья и дети» следует дать согласие Социальному фонду на формирование документа. Затем нужно скачать приложение Макс и создать в нем Цифровой ID. После подтверждения личности приложение автоматически загрузит QR-код льготы с портала Госуслуг.