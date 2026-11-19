В Челябинске суд вынес приговор 43-летнему мужчине, который выстрелил в водителя маршрутки из пневматического пистолета. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Суд установил, что 20 июня 2025 года вечером подсудимый, будучи пьяным, ехал в маршрутном такси и вступил в конфликт с водителем. Опасаясь агрессии пассажира, водитель остановил транспорт на остановке и вышел из автобуса.

Тогда подсудимый из хулиганских побуждений выстрелил из пневматического пистолета в лицо водителю. Он грубо нарушал общественный порядок и создавал угрозу безопасности граждан. Кроме того, мужчина нанес потерпевшему несколько ударов руками и ногами по голове и телу. От них водитель упал на землю.

В итоге он получил травму глаза. Мужчине потребовалась операция по замене хрусталика на искусственную линзу. Исходом травмы стало снижение зрения. С учётом позиции гособвинителя суд назначил виновному пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Мужчину взяли под стражу в зале суда. Кроме того, суд взыскал с осужденного 500 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.