В Челябинске завершились торги по продаже помещений бывшего Центра научно-технической информации на улице Труда, 157. Недвижимость площадью около 2,5 тысячи квадратных метров приобрело местное предприятие, занимающееся производством радиотехнического оборудования. Стоимость сделки составила 59,8 миллиона рублей.

Покупатель оказался единственным участником аукциона, поэтому объект реализовали по стартовой цене. Для участия в торгах компания внесла задаток почти в 6 миллионов рублей. При этом общая площадь П-образного здания превышает 8 тысяч квадратных метров, а остальные помещения ранее передали региональному Судебному департаменту.

Новым владельцем части комплекса стало научно-производственное объединение «Радиотехнические системы», работающее с 2003 года. Предприятие разрабатывает и выпускает радиолокационное и навигационное оборудование для аэропортов России и других стран. За годы деятельности организация заключила 135 государственных контрактов на общую сумму около 500 миллионов рублей.

Само здание возвели в 1972 году, а спустя два года в нем начал работать Центр научно-технической информации, занимавшийся патентами и инженерными разработками. В 1990-х помещения использовали для коммерческих выставок, а с 2009 года объект находился в системе имущества Министерства энергетики России.