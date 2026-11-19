В Челябинске объявили аукцион на праздничное световое оформление городских улиц и общественных пространств. На установку и обслуживание новогодних украшений планируют направить до 19,5 миллиона рублей. Информация о закупке опубликована на официальном портале госзакупок.

Всего подрядчику предстоит работать с 62 декоративными объектами. В их числе — световые тоннели в городских парках, праздничные ворота на пешеходной Кировке, искусственные ели, светящиеся деревья и другие тематические композиции. В перечень также включены украшения возле ледовой арены «Трактор».

Исполнитель должен не только установить иллюминацию, но и поддерживать ее в исправном состоянии на протяжении праздничного сезона. После завершения зимних торжеств подрядчик займется демонтажем конструкций и обеспечит их хранение. Все предусмотренные контрактом работы необходимо закончить до июня 2027 года.

Прием заявок от потенциальных подрядчиков продлится до 24 ноября. Победителя аукциона планируют определить 26 ноября.