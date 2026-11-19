3 декабря в Челябинск-Сити состоится «Мой бизнес. Ёлка», которая объединит более 250 предпринимателей, экспертов и представителей делового сообщества. Участники обсудят актуальные изменения в законодательстве, эффективные стратегии управления, инструменты увеличения продаж и возможности для новых деловых партнёрств.

Форум проводится по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор: региональный Центр «Мой бизнес» при поддержке Министерства экономического развития Челябинской области.

Задача мероприятия — совместить практическую пользу экспертных выступлений с возможностями живого общения в неформальной предновогодней атмосфере. «Мой бизнес. Ёлка» позволит предпринимателям не только получить экспертные рекомендации по ключевым вопросам ведения бизнеса, но и познакомиться с потенциальными клиентами и партнёрами, обсудить совместные проекты и расширить профессиональные контакты.

Деловая программа будет посвящена подготовке к изменениям 2027 года и поиску эффективных решений для развития бизнеса. Эксперты расскажут о новых условиях налогообложения, управлении финансами, юридической безопасности и доступных мерах господдержки. Отдельное внимание уделят стратегиям адаптации к нестабильному рынку, повышению эффективности компаний, найму и удержанию сотрудников.

Ещё одной важной темой станут маркетинг и продажи. Участники узнают, как привлекать покупателей, повышать рентабельность без снижения цен, развивать каналы сбыта и выстраивать систему повторных продаж. Эксперты также поделятся опытом применения искусственного интеллекта и партнёрских коллабораций для решения актуальных бизнес-задач.

Особенностью форума станет нестандартный B2B-нетворкинг с интерактивной игрой «Тайный Дед Мороз». Это не просто праздничный обмен бизнес-подарками, а возможность познакомиться с предпринимателями из разных сфер, представить свою компанию и найти перспективных партнёров для сотрудничества.

В ходе игры участникам предстоит активно взаимодействовать друг с другом, обмениваться опытом и искать новые деловые знакомства. Отличным решением станет заранее подготовленный бизнес-подарок и набор визиток. Это поможет оригинально представить свою компанию и сохранить контакты потенциальных клиентов и партнёров.

«Мой бизнес. Ёлка» — это возможность завершить год с новыми знаниями и конкретными идеями для развития бизнеса в 2027 году, а также расширить круг профессионального общения.

Участие бесплатное, но обязательна предварительная регистрация на сайте: https://clck.ru/3X5ykx

Дата: 3 декабря 2026 года. Время: с 10:00 до 17:00. Место проведения: г. Челябинск, «Челябинск-Сити», ул. Кирова, 159, 2 этаж.

«Аргументы и Факты-Челябинск», chel.aif.ru — информационный партнёр мероприятия