В Челябинске задержали 41-летнего местного жителя, обвиняемого в жестоком убийстве 18-летней девушки, совершенном весной 2011 года. Об этом сообщили в ГУ МВД России и СУ СКР по региону.

Раскрыть преступление прошлых лет удалось благодаря совместной работе оперативников уголовного розыска регионального ГУ МВД, следователей-криминалистов СК России по Челябинской области и отдела криминалистики УрФО.

Трагедия произошла в ночь на 29 мая 2011 года в Металлургическом районе. Накануне девушка отмечала день рождения в квартире на шоссе Металлургов в компании друзей, где и познакомилась с будущим нападавшим, которому тогда было 26 лет. Во время застолья у именинницы вспыхнул конфликт с одной из присутствующих на вечеринке, и она решила уйти домой.

По версии следствия, мужчина пошёл следом, догнал её возле дома № 8 по улице Дружбы и во время ссоры жестоко избил руками и ногами по голове и телу, после чего забрал у жертвы мобильный телефон и скрылся. Утром пострадавшую без сознания нашел прохожий, выгуливавший собаку — девушку успели доставить в больницу, но врачи не смогли ее спасти.

По горячим следам задержать злоумышленника не вышло, и дело долгое время оставалось нераскрытым. Тогда участники вечеринки обеспечили себе алиби, а сам фигурант уверял, что никуда не выходил и лег спать.

Спустя 15 лет силовики заново изучили материалы дела и провели повторные допросы, в ходе которых свидетели вспомнили важные детали: один из гостей видел, как подозреваемый выходил из квартиры вслед за девушкой, а другой заметил, что вернулся он уже с её телефоном.

Кроме того, биллинг показал, что после ухода именинницы мужчина звонил на её номер. Подозреваемого задержали прямо на рабочем месте при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Проверка на полиграфе окончательно опровергла его старое алиби и подтвердила, что он знает детали расправы. Сейчас мужчине предъявлено обвинение в убийстве, сопряженном с разбоем (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), по ходатайству следствия суд отправил его в СИЗО.