В Челябинске по решению суда из квартиры выселили Наталью Юревич — мать бывшего губернатора Михаила Юревича. Об этом сообщает ura.ru со ссылкой на Центральный районный суд.

Изначально ответчиком по делу также выступал отец экс-главы региона Валерий Юревич, однако он скончался в августе этого года.

Ранее из квартиры в жилом комплексе «Западный луч» уже выписали бывшую супругу Михаила Юревича Оксану, его дочерей Александру и Анастасию, а также Валерия Воронина.

Информация о новом судебном решении опубликована в картотеке инстанции.