В Челябинске 56-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2110» разбился насмерть, врезавшись в опору линии электропередачи. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Авария произошла сегодня, 19 ноября, около 11:45 возле дома № 79п/2 на улице Героев Танкограда. По предварительным данным городской Госавтоинспекции, мужчина по пока неустановленным причинам съехал с проезжей части на обочину и протаранил электроопору, повредив её.

От полученных травм автомобилист скончался на месте до приезда медиков. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа, которые выясняют все обстоятельства и причины случившегося.

Напомним, на этой неделе в Челябинске на улице Берёзовой в массовом ДТП пострадал водитель.