В Челябинске избрали меры пресечения пятерым подросткам в возрасте от 15 до 20 лет, жестоко избивших 42-летнего мужчину молотком с применением электрошокера. Об этом сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По данным следствия, инцидент случился вечером 12 ноября на улице 40-летия Победы. Пострадавшего госпитализировали с множеством переломов костей туловища, а подозреваемых задержали сотрудники полицейского Центра «Э» при поддержке ФСБ и отдела полиции «Курчатовский».

Всем пятерым предъявили обвинение в групповом хулиганстве, а самому старшему, 20-летнему фигуранту — ещё и в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По решению суда 16-летнего и 20-летнего обвиняемых отправили в СИЗО, еще один 17-летний участник уже находится под стражей по другому делу, а для 15-летнего и второго 17-летнего подростков выбрали более мягкие ограничения на время следствия.