В Челябинской области вынесли приговор 43-летнему жителю Миасса, который с особой жестокостью расправился со своей 41-летней супругой. Об этом сообщили в СУ СКР по региону и прокуратуре.

Как установили следствие и суд, в апреле 2025 года в квартире на проспекте Октября мужчина сначала избил женщину во время ссоры, а спустя несколько дней, находясь под действием алкоголя и наркотиков, устроил ей многочасовую пытку.

За несколько часов он нанёс супруге почти 30 ударов руками, ногами и твёрдыми предметами, десятки раз с силой толкал её на мебель и прикладывал к телу работающий шуруповёрт.

После этого злоумышленник вытащил измученную женщину на балкон и выбросил ее из окна девятого этажа — от полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Суд признал мужчину виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести и убийстве с особой жестокостью, приговорив к 12,5 года колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года. Также осуждённого обязали выплатить два миллиона рублей матери погибшей в счет компенсации морального вреда.