В связи с неблагоприятными погодными условиями — осадками в виде дождя при отрицательной температуре воздуха и образованием ледяной корки на проезжей части автомобильных дорог — с 09:30 до 20:00 21.11.2026 введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и (или) негабаритных грузов, на участках автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Челябинской области, расположенных в Кизильском, Агаповском, Верхнеуральском, Нагайбакском, Уйском муниципальных округах и Магнитогорском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

«Уважаемые водители! По возможности откажитесь от дальних поездок в указанный период. Переждите непогоду. Будьте предельно осторожны и внимательны! Берегите себя!» — говорится в сообщении.