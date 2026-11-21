В Челябинске женщина ответит перед судом за предоставление квартиры наркозависимым лицам. Как сообщает прокуратура города, утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении ранее судимой 31-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 232 УК РФ (систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств).

С января по октябрь 2026 года обвиняемая неоднократно предоставляла знакомым свою квартиру по ул. Университетская Набережная для совместного потребления наркотических средств. Употреблявшие наркотические средства в квартире обвиняемой задержаны сотрудниками наркоконтроля и привлечены к административной ответственности.

«В ходе осмотра жилого помещения обнаружены и изъяты приспособления для потребления наркотических средств путем курения. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд г. Челябинска для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.