Шумихинский районный суд вынес приговор в отношении 22-летнего водителя. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области, он признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения лицом, лицом подвергнутым административному наказанию). У молодого человека конфисковали автомобиль.

В сентябре 2026 года 22-летний житель Шумихи, у которого ранее было административное наказание за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, ночью вновь сел за руль. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем на участке автодороги «Иртыш», он совершил дорожно-транспортное происшествие, на месте которого был обнаружен сотрудниками ГИБДД Шумихи.

«Суд назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев», — говорится в сообщении.