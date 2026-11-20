В Челябинске скончался бывший руководитель городского отдела ГАИ Николай Петров. О смерти подполковника милиции в отставке, которому шёл 74-й год, сообщила городская Госавтоинспекция.

Служебный путь Петрова начался в 1980 году. После автотракторного факультета Челябинского политехнического института он пришёл работать в органы Госавтоинспекции. Сначала трудился в областном управлении, затем — в Тракторозаводском отделении ГАИ, а в 1985-м возглавил группу технического надзора ГАИ УВД Челябгорисполкома. В 1989 году Петров стал начальником ГАИ Калининского района, а с 1995-го занимал пост заместителя начальника ГАИ УВД Челябинска.

Вершина карьеры пришлась на 1997–2002 годы, когда Петров руководил отделом ГАИ-ГИБДД УВД Челябинска. По его решению участок ул. Кирова закрыли для сквозного автомобильного движения. Так появилась Кировка — главная пешеходная улица Челябинска.

Оставил бывший руководитель ГАИ след и в журналистике: он вёл авторскую просветительскую рубрику «Куда катимся?» в газете «Вечерний Челябинск». Кроме того, по его инициативе в городе проводились профилактические акции «Вежливый водитель» и «Внимание: пешеход!».

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