В Челябинске вводят усиленный контроль за парковкой возле мусорных контейнеров. Следить за нарушениями будут мобильные комплексы автоматической фиксации. Специалисты управления благоустройства получили доступ к интерактивным картам регоператора, они в режиме онлайн видят проблемные точки, выезжают на место и фиксируют машины, мешающие спецтехнике.

Штрафы начнут приходить автовладельцам в течение 1–3 дней после нарушения. Их сумма составит от 1 до 5 тысяч рублей.

Проблема особенно остра в небольших дворах. Из‑за припаркованных машин мусоровозы не могут подъехать к контейнерам, техника не справляется с манёврами, в итоге мусор остаётся на площадках, баки переполняются, появляются запах и антисанитария. С начала ноября из‑за блокировки площадок уже зафиксировано 180 срывов вывоза отходов.

Власти связывают рост проблемы с введением платных парковок в центре города, водители всё чаще оставляют машины во дворах жилых домов. Особенно проблемная ситуация на проспекте Ленина и ул. Красной.

Ранее мы рассказывали о первых результатах системы платных парковок.