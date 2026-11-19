В Челябинске в микрорайоне ЖК «Ньютон» нет парковки для инвалидов. Добиваться установки специального парковочного места и соответствующих дорожных знаков возле дома начала одна из местных жительниц — мама мальчика с инвалидностью.

Женщина обращалась в разные инстанции, в том числе и в районную прокуратуру. Однако там проблему не стали рассматривать, пояснив, что надзорное ведомство не должно подменять собой другие госорганы. В итоге маму последовательно перенаправляли от застройщика в мэрию, а оттуда — в управляющую компанию, и круг замыкался.

Ситуация сдвинулась с мёртвой точки после публикации в СМИ. Областная прокуратура начала проверку. Сотрудникам надзорного ведомства предстоит выяснить, почему в современном жилом комплексе, где должны быть учтены все нормы доступной среды, до сих пор не организовано место для парковки маломобильных граждан. По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер — от внесения представлений до возбуждения административных дел, если нарушения подтвердятся.

Ранее мы сообщали о первых результатах системы платных парковок.