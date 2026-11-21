В Еткульском районе Челябинской области полицейские расследуют дело о хищении товаров с маркетплейса на сумму свыше 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ОМВД России по Еткульскому району. Подозреваемой оказалась женщина, работавшая в пункте выдачи заказов.

По версии следствия, 36-летняя женщина оформляла заказы на своё имя, забирала товары, а затем проводила в системе фиктивные возвраты. При этом продукцию на склад она не возвращала, а оставляла себе. Таким способом подозреваемая завладела примерно 200 единицами различных товаров.

«Общая стоимость похищенного составила более 300 тысяч рублей», — уточнили в полиции.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность женщины. Ранее она не привлекалась к уголовной ответственности и не имела судимости. Похищенное имущество обнаружили и изъяли. Следственный отдел ОМВД России по Еткульскому району возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).