Региональный оператор по обращению с отходами сообщает о вынужденной приостановке вывоза ТКО в Магнитогорском кластере. Причиной стала аварийная ситуация на дорогах, вызванная дождем при минусовой температуре и образованием ледяной корки.

Сегодня утром, 21 ноября, спецтехника не смогла выйти на маршруты: мусоровозы сносило с дорожного полотна. Выезд на маршруты создавал угрозу для водителей и для других участников движения. В связи с этим вывоз отходов был приостановлен до проведения отсыпки дорог. В Карталах отходы с части контейнерных площадок успели вывезти, однако, как только пошел дождь работу спецтранспорта пришлось приостановить – дальнейшее движение стало небезопасным.

«Погода внесла свои коррективы в работу регоператора. Мы не можем выпустить машины на лед, это большой риск для всех, машины заносит в разные стороны. Как только дорожные службы проведут отсыпку и движение восстановится, техника незамедлительно выйдет на маршруты. В настоящее время весь автопарк находится в боевой готовности. Специалисты ждут сигнала о нормализации дорожной обстановки», — прокомментировал директор Магнитогорского кластера Аркадий Агапов.

Центр коммунального сервиса находится в постоянном контакте с администрацией Магнитогорска, как только от муниципальных властей поступит информация о завершении противогололедной обработки дорог, водители мусоровозов сразу приступят к работе. Регоператор просит жителей с пониманием отнестись к вынужденной приостановке вывоза отходов.