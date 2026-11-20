На прошлой неделе региональный оператор по обращению с ТКО обратил внимание общественности на проблему, когда мусоровозы не могут проехать к площадкам из-за плотно припаркованных во дворах машин. На сигнал оперативно отреагировали в управлении по благоустройству города.

Теперь следить за правильностью парковки возле контейнерных площадок в Челябинске будут автомобили, оснащенные мобильными комплексами автоматической фиксации. Власти получили доступ к интерактивным картам регоператора. С их помощью специалисты в режиме онлайн видят нарушения, выезжают на место, фиксируют, какой именно автомобиль препятствует проезду спецтехники, и привлекают автовладельцев к административной ответственности.

«Патрулирование контейнерных площадок – это для нас новая практика, которую мы активно внедряем. Владельцам автомобилей, мешающих проезду спецтехники, в ближайшее время начнут автоматически приходить штрафы в течение 1-3 дней. Неотвратимость наказания в данном случае будет обеспечена», – прокомментировала начальник Управления по контролю и координации благоустройства территории города Челябинска Валерия Кафтырева.

Городские власти активно взаимодействуют с Центром коммунального сервиса и ведут системную работу по выявлению нарушителей с 2023 года. В 2026 году в отношении автовладельцев-нарушителей было вынесено 465 административных штрафов в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей.

«Мы благодарны городу за содействие. Проблема с парковками действительно очень острая, и в одиночку регоператору ее не решить. Нам важно, чтобы жители понимали: брошенная под окнами машина – это препятствие для вывоза отходов. Из-за этого возникают свалки, антисанитария и неприятный запах во дворах», – подчеркнул директор Челябинского кластера Аркадий Лыгин.

Отметим, за 2 недели октября зафиксировано 90 срывов вывоза отходов из-за автомобилей рядом с контейнерными площадками и на подъездных путях. За 2 недели ноября их количество удвоилось, то есть 180 площадок не обслужили вовремя. Эта проблема актуальна не только для центра города. Призываем владельцев автомобилей с пониманием относиться к выбору места парковки и обеспечивать свободный доступ к контейнерным площадкам. Только вместе мы сможем сделать нашу область действительно чистой!

Отметим, за 2 недели октября зафиксировано 90 срывов вывоза отходов из-за автомобилей рядом с контейнерными площадками и на подъездных путях. За 2 недели ноября их количество удвоилось, то есть 180 площадок не обслужили вовремя. Эта проблема актуальна не только для центра города. Призываем владельцев автомобилей с пониманием относиться к выбору места парковки и обеспечивать свободный доступ к контейнерным площадкам. Только вместе мы сможем сделать нашу область действительно чистой!