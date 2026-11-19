В аэропорту Челябинска сотрудники транспортной полиции задержали 37-летнюю местную жительницу, прилетевшую рейсом из Сочи. Во время полета женщина устроила переполох в салоне, мешала окружающим и нарушала правила безопасности.

По информации транспортной полиции, пассажирка громко разговаривала с подругой, сопровождая беседу нецензурной бранью. Замечания соседей она игнорировала, а затем достала из сумки устройство для нагревания табака и начала пользоваться им прямо в кресле самолета.

Запах табака заметили другие пассажиры и бортпроводники. Когда женщину попросили прекратить курение, она ответила очередной порцией ругательств. Успокоить нарушительницу во время рейса так и не удалось.

После приземления дебоширку передали сотрудникам полиции, которые доставили ее в дежурную часть. За курение на борту воздушного судна и мелкое хулиганство челябинке назначили административные штрафы.