В Кыштыме при пожаре в квартире спасли четырёх человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пожар произошёл в многоквартирном жилом доме на улице Красной Звезды. На месте работали специалисты Каслинского пожарно-спасательного гарнизона и противопожарной службы Челябинской области.

Очаг возгорания находился в квартире на пятом этаже. Четырёх человек вывели на свежий воздух с помощью спасательных комплектов. Одна из спасённых получила отравление угарным газом, ее передали для осмотра сотрудникам скорой помощи.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. По предварительным данным, причиной происшествия стало короткое замыкание электропроводки.