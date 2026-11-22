В Челябинской области следователи организовали доследственную проверку после аварии с пассажирским микроавтобусом, врезавшимся в дерево. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По предварительным данным, во время снегопада 21 ноября водитель не справился с управлением, из-за чего транспорт съехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП 74-летнюю пассажирку госпитализировали. Ещё несколько человек обратились к врачам за медпомощью сегодня, 22 ноября.

Поводом для вмешательства регионального управления СК стали сообщения в СМИ. Проверку ведут по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности: силовики уже запросили документы перевозчика и планируют дать правовую оценку работе дорожного подрядчика, который отвечает за содержание этого участка трассы.