В Челябинске предложили вовлекать горожан в культурную жизнь через авторитетных амбассадоров. С такой инициативой выступили финалисты шестого потока образовательного курса «Завод», — об этом сообщает 1obl.ru.

Команда, работавшая с кейсом «Культурная столица 2027», набрала наибольшее количество баллов. Над проектом участники трудились два месяца под руководством опытных кураторов, провели глубинные интервью и фокус-группы.

Главная идея решения — показать каждому жителю, что культура касается лично его. По словам куратора кейса Людмилы Бочкаревой, исследования выявили главный барьер — низкую информированность людей о событиях в городе.

«На первый год мы должны пригласить людей к искусству, открыть людям город заново. Один из барьеров, который мы выявили на исследованиях, — низкая информированность и низкая доступность культуры. Она у нас есть, но люди о ней не знают. Это важное решение, которое должно стать первым открывающим шагом», — рассказала она.

В качестве решения команда предложила привлечь амбассадоров — известных в культурной сфере горожан, которые личным примером покажут, почему стоит посещать события. При этом важно учитывать разные интересы аудитории.

Проект получил высокую оценку региональных властей. Заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов назвал работу глубокой, интересной и готовой к реализации. Он отметил важность того, что авторы хотят сделать жителей соавторами событий и локаций, и выразил готовность собраться с командой для профессионального обсуждения презентации.

«Чтобы люди были не просто слушателями или зрителями, а принимали активное участие. Вывод о том, что культура — это ты, мне кажется, главный для тех, кто живет здесь. Мы все гордимся нашей родиной, и чтобы быть еще лучше, нужно начинать с себя», — подчеркнул Вадим Евдокимов.

Министр культуры региона Ирина Анфалова-Шишкина также поддержала инициативу и заявила о готовности обсуждать проект дальше.

«Очень радостно, что нам представили такой кейс. Со многими посылами я согласна. Мы все хотим, чтобы наш город воспринимался не только как промышленный, но и как красивый, удобный, комфортный», — сказала она.

Как сообщила организатор курса Надежда Соломенцева, проект проходит шестой год подряд: в этот раз обучение прошли 180 человек, посетивших 15 занятий, воркшопов и мастер-классов. В финале пять групп по 20 человек представили свои решения заказчикам и экспертной комиссии. Помимо кейса «Культурная столица 2027», участники разрабатывали проекты для «РМК - Арены», сети «Жизньмарт», «Кампуса Южный Урал» и девелопера «Весна».