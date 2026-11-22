В Чебаркульском районе микроавтобус с 16 пассажирами во время снегопада съехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП пострадали 15 человек, сообщили в Госавтоинспекции региона.

По данным ведомства, авария случилась 21 ноября на участке автодороги железнодорожная станция Бишкиль — село Варламово. За рулём микроавтобуса был 52-летний водитель. Люди ехали в Карталы.

После аварии сотрудники ГАИ помогали людям выбраться из кювета и обогревали их в служебной машине. 74-летней пассажирке потребовалась медицинская помощь, её госпитализировали с травмами.

Остальных пассажиров увезли в посёлок Тимирязевский. Там их приняли в местном доме культуры и обогрели, а затем они уехали домой на приехавшем автобусе.

На следующий день, 22 ноября, в медучреждение по месту жительства обратились еще 14 пассажиров с жалобами на самочувствие. Семерым назначили стационарное лечение, остальным оказали разовую помощь.

Сейчас Госавтоинспекция проводит административное расследование. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Чебаркульская городская прокуратура организовала проверку по факту ДТП. По итогам проверки будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.