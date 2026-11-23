Магнитогорск простился с заслуженным врачом: ушла из жизни София Васильевна Долич, чье имя долгие годы было символом магнитогорской медицины.

Ее профессиональный путь был неразрывно связан с городом: она начинала как цеховой врач ММК, затем работала в профилактории комбината, а более двадцати лет отдала санаторию «Юбилейный», где занимала должность начмеда. Даже после выхода на пенсию София Васильевна продолжила принимать пациентов в частном медицинском центре.

Для сотен людей она была не просто высококвалифицированным специалистом, а врачом, к которому шли с верой и надеждой. «Грамотный, светлый, добрый души доктор. Как жаль, что уходят такие профессионалы», — пишут в своих соболезнованиях коллеги и пациенты, вспоминая ее как добрейшей души человека и замечательного профессионала.

Прощание с Софией Долич состоится в среду, 25 ноября, в 10:00 по адресу: г. Магнитогорск, ул. Чайковского, 90 (КПРУ).