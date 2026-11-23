В Челябинске медики городской больницы № 6 спасли 58-летнюю пациентку с болезнью Помпе — редким наследственным заболеванием, которое в регионе выявили лишь во второй раз. Женщина провела пять месяцев в реанимации, из них три — на аппарате ИВЛ, сообщили в областном Минздраве.

Проблемы со здоровьем у Марины Давыдовой начались с резкого похудения. За несколько месяцев она потеряла около 20 килограммов. Позже появились сильная слабость, нарушения зрения и сознания. В мае состояние ухудшилось настолько, что родственники вызвали скорую помощь. По дороге в больницу женщина потеряла сознание.

Врачи долго не могли установить причину тяжёлого состояния. После многочисленных обследований и консультаций специалистов медики заподозрили болезнь Помпе. Анализы подтвердили редкий диагноз. При этом за время лечения пациентка перенесла пневмонию, тромбоэмболию и другие опасные осложнения.

«В конечном итоге нам удалось научить Марину дышать самостоятельно. Суммарно пациентка провела в отделении реанимации 150 суток. Она по-настоящему боролась», — рассказал заведующий отделением реанимации Михаил Белевич.

Сейчас женщина продолжает восстановление и каждые две недели приезжает в больницу на лечение. Ей вводят препарат, восполняющий недостаток фермента, из-за которого при болезни Помпе постепенно разрушаются мышечные ткани. В дальнейшем врачи планируют перевести пациентку на терапию в условиях дневного стационара, если лечение будет проходить без осложнений.