В Кизильском районе Челябинской области арестовали 41-летнего мужчину, которого обвиняют в жестоком избиении супруги, закончившемся её гибелью. Трагедия произошла вечером 17 ноября в посёлке Смородинка. Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, возле одного из домов на улице Центральной между супругами вспыхнула ссора. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Причиной конфликта стал отказ женщины возвращаться домой после застолья. Разозлившись, мужчина нанёс ей не менее десяти ударов по голове и телу, после чего ушёл.

Тело 29-летней женщины обнаружил местный житель, который вызвал правоохранителей. Подозреваемого задержали сотрудники полиции. По ходатайству следователя суд отправил его под стражу.

Мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть по неосторожности. По уголовному делу назначены судебные экспертизы, следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.