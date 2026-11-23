В Челябинской области ввели новый механизм государственной поддержки предпринимателей и организаций, потерявших имущество в результате террористических актов или операций по их пресечению. Соответствующий порядок утвердило региональное правительство. Ранее подобные выплаты предусматривались только для граждан.

Финансовую помощь бизнес сможет получить единовременно, причём наличие страховки и размер страхового возмещения на неё не повлияют. Деньги выделят из федерального бюджета, а сумму компенсации рассчитают по установленным правительством России правилам.

Для оформления выплаты предпринимателям потребуется подтвердить право собственности на утраченное имущество и представить документ следствия или суда, удостоверяющий статус потерпевшего либо пострадавшего. При этом претендовать на поддержку не смогут лица и организации, включённые в указанные нормативным актом перечни, связанные с терроризмом, экстремизмом и санкциями ООН, а также имеющие статус иностранного агента.

На рассмотрение заявления отводится 20 рабочих дней, ещё пять дней предусмотрено для уведомления о решении. После поступления федеральных средств деньги должны перечислить получателям в течение 15 календарных дней. Координировать процесс будет Министерство общественной безопасности Челябинской области.