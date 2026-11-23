Прокуратура Челябинска взяла на контроль устранение аварии на ТЭЦ ЧМК. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

По данным ведомства, в 04:30 23 ноября 2026 года из-за повреждения теплоэнергетического оборудования без отопления остались значительная часть многоквартирных и частных домов в Металлургическом районе, а также социальные объекты.

Работники прокуратуры выехали на место, чтобы координировать действия оперативных и коммунальных служб. Они также приняли участие в заседании оперативного штаба. Сейчас органы прокуратуры контролируют ход восстановительных работ и подключение к теплу жилых домов и социальных объектов. В случае выявления нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования.