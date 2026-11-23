В челябинском парке имени Терешковой официально открылся ледовый сезон. Несмотря на непогоду, на праздник собралось множество горожан, которых развлекали выступления фигуристов, конкурсы и подарки. Главным событием стало появление серебряного призера Олимпийских игр в Сочи-2014 Ольги Фаткулиной, которая вышла на лед вместе со своей семьей и призвала жителей верить в себя и заниматься спортом.

Каток под названием «ВЫШЕ ЗВЕЗД» будет работать ежедневно, кроме понедельника. Для бесплатного катания выделены утренние сеансы по вторникам, средам и четвергам в 12:00. В остальные дни сеансы начинаются в 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00.