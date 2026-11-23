Всесезонный курорт «Банное» Магнитогорского металлургического комбината отмечен сразу двумя наградами национальной премии «Горы России – 2026». Гости высоко оценили инфраструктуру курорта и качество сервиса.

По итогам народного голосования горнолыжный центр «Банное» занял второе место в номинации «Лучший в России горнолыжный курорт Приволжского федерального округа». Входящий в состав курорта санаторий «Юбилейный» стал серебряным призером в номинации «Лучший в России отель горнолыжного курорта Приволжского федерального округа».

Награды премии – еще одно подтверждение эффективности инвестиций ММК в развитие курорта. Комбинат планомерно обновляет инфраструктуру и номерной фонд «Банного», развивает оздоровительную базу санатория, а также запускает новые форматы размещения. В их числе – четырехзвездочный гостевой комплекс «Эко-деревня».

Национальная премия «Горы России» проводится ежегодно при поддержке Министерства экономического развития РФ. Ее задача – продвигать горнолыжный туризм и активный отдых. В этом году юбилейная пятая премия собрала рекордное число участников, а лидеров в 21 федеральной и региональной номинации выбрали сами путешественники в открытом онлайн-голосовании.